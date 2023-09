At McDonell, the Macks beat Wausau Newman, Eau Claire Regis, Eau Claire Immanuel and Stevens Point Pacelli and fell to Marshfield Columbus at the Diocesan tournament on Saturday.

Aubrey Dorn led McDonell (21-4) with 34 kills, seven blocks, 24 digs and five aces. Anna Thaler had 33 kills, Kali Goulet had 22 kills, 32 digs and seven aces and Alayna Crawford added 18 kills and nine blocks. Anne Siegenthaler finished with 12 kills and four blocks, Izzy Hartman contributed 14 digs and Morgan Wirtz had five aces.

Abby Bresina had a team-high 65 assists and 18 digs and Emily Cooper added 50 assists and 21 digs.

Bloomer wins Eau Claire North invite

At Eau Claire, the Blackhawks went 4-0 to win the Eau Claire North invite.

The Blackhawks (20-3) defeated Osceola in three sets and Elk Mound, New Richmond and Eau Claire North in straight sets to claim the crown.

IN PHOTOS: Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23 Menomonie Volleyball Sprawl 8-26-23