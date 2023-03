Chi-Hi sophomore John Krager has been selected to the All-Big Rivers Conference second team for the 2022-23 wrestling season.

Krager (35-10) advanced to Division 1 sectionals and finished fourth. Chi-Hi juniors Xander Neal (27-16) and Trey Becker (19-11) and sophomore Connor Bruhn (22-10) were named to the third team.

Menomonie senior Kellen Aure was selected as the Big Rivers Conference Boys Wrestler of the Year and Hudson sophomore Natalie Klavetter was chosen as the Big Rivers Conference Girls Wrestler of the Year.

2022-23 All-Big Rivers Conference

Boys First Team—Liam Neitzel, Hudson; Noah Moltzan, Hudson; Ethan Winkelman, Hudson; Ben Draveling, Hudson; Ryan Rambo, Hudson; Brayten Casey, Menomonie; Kellan Aure, Menomonie; Bryce Shepard, Menomonie; Cody Kwak, Menomonie; Carter Sterba, New Richmond; Luke Kamish, New Richmond; Travis Moelter, River Falls; Zack Peterson, River Falls; Lincoln McCarty, River Falls.

Boys Second Team—John Krager, Chi-Hi; Connor Anderson, Eau Claire Memorial; Austin Krenz, Hudson; Graeme Anderson, Hudson; Dawson Clymer, Hudson; Bailey Casey, Menomonie; Kolyn Wolf, Menomonie; Brady Thompson, Menomonie; Andrew Schaefer, Menomonie; Bode Gabriel, New Richmond, Eden Henning; New Richmond; Aidan Drost, Rice Lake; Easton Stone, Rice Lake; Jacob Range, River Falls.

Boys Third Team—Lucas Sirek, Rice Lake; Luke Pember, Menomonie; Jake Anderson, Menomonie; Steele Schaefer, Menomonie; Ray Pember, Menomonie; Caleb Hyman, New Richmond; Kyle Turner, New Richmond; Trey Becker, Chi-Hi; Connor Bruhn, Chi-Hi; Xander Neal, Chi-Hi; Riley Steltzner, Hudson; Ethan Jensen, Hudson; Gavin Kohel, River Falls; Noah Penigar, Eau Claire North; Jonah Berg, Eau Claire North; Camran Baum, Eau Claire North; Jin Yang, Eau Claire North.

Girls Team—Leah Leudtke, Eau Claire North; Leah Nelson, Eau Claire North; Shelly Bulman, Eau Claire North; Cambree Lokken, Eau Claire North; Natalie Klavetter, Hudson; Kylie Simpson, Hudson; Rhyenne Fuerstenberg, Menomonie; Jenna Lawrence, River Falls.

Girls Honorable Mention—Tatum Carey, Eau Claire North; Sydni Schindler, Eau Claire North; Tanaya McConnell, Eau Claire North; Makenna Vance, Eau Claire North; Hollis Barnhardt, Eau Claire North; Kylie Baldwin, Eau Claire North; Tina Jones, Menomonie; Payton Waidelich, New Richmond.

Boys Wrestler of the Year—Kellen Aure, Menomonie.

Girls Wrestler of the Year—Natalie Klavetter, Hudson.

